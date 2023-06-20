20 июня 2023 г. 14:12

ООН: За время войны в Украине погибли 9083 мирных жителя

 
Deutsche Welle
ФОТО: AFP / Scanpix
С момента вторжения российских войск в Украине погибли 9083 мирных жителя, говорится в новом отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

За это же время 15 779 гражданских лиц получили ранения, указывается далее. Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (4105 погибших и 5861 пострадавший - на контролируемой украинцами территории, 718 погибших и 2521 раненый - в захваченных РФ районах), добавили в ООН.

В то же время представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в интервью британскому изданию The Independent в феврале заявлял, что в ходе войны могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей страны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии