ООН: За время войны в Украине погибли 9083 мирных жителя

За это же время 15 779 гражданских лиц получили ранения, указывается далее. Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (4105 погибших и 5861 пострадавший - на контролируемой украинцами территории, 718 погибших и 2521 раненый - в захваченных РФ районах), добавили в ООН.
В то же время представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в интервью британскому изданию The Independent в феврале заявлял, что в ходе войны могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей страны.
Deutsche Welle
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