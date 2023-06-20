ООН: За время войны в Украине погибли 9083 мирных жителя

За это же время 15 779 гражданских лиц получили ранения, указывается далее. Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (4105 погибших и 5861 пострадавший - на контролируемой украинцами территории, 718 погибших и 2521 раненый - в захваченных РФ районах), добавили в ООН.