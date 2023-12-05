ООН: Выбросы углекислого газа от использования ископаемого топлива достигнут рекордного уровня в 2023 году

Глобальные выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива достигнут рекордного уровня в этом году, что усугубит ситуацию с изменением климата и будет способствовать более экстремальным погодным условиям.
В докладе «Глобальный углеродный бюджет», опубликованном во вторник в рамках конференции ООН по климату (СОР28), говорится, что общий объем выбросов углекислого газа, достигший рекордного уровня в прошлом году, выйдет на плато в 2023 году.
Основными движущими силами в увеличении выбросов от сжигания угля, нефти и газа стали Индия и Китай. Рост в Китае был вызван открытием экономики после ковидных локдаунов, а в Индии – тем, что спрос на электроэнергию рос быстрее, чем мощности возобновляемых источников энергии, из-за чего разница восполнялась за счет ископаемого топлива.
Траектория выбросов этого года уводит мир еще дальше от поставленной цели – не допустить глобального потепления больше, чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.
В Парижском соглашении по климату 2015 года страны согласились удерживать потепление в пределах 2 градусов Цельсия, нацелившись на 1,5 градуса. По мнению ученых, потепление атмосферы более чем на 1,5 градуса приведет к необратимым последствиям, включая смертоносную жару, катастрофические наводнения и гибель коралловых рифов.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), научная комиссия ООН по климату, заявила, что для того, чтобы достичь цели в 1,5 градуса, мировые выбросы должны сократиться на 43% к 2030 году. Однако вместо этого в последние годы выбросы только увеличиваются.
Ученые из Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Хельсинки) недавно заявили, что уже в следующем году в Китае может начаться «структурный спад» выбросов парниковых газов из-за рекордного уровня установок возобновляемых источников энергии.
На долю Китая приходится 31% мировых выбросов углекислого газа.
В новом докладе отмечено и несколько положительным моментов. Так, выбросы в США и ЕС снизились, в том числе благодаря выводу из эксплуатации электростанций на угле.
В целом, в 26 странах, на долю которых приходится 28% мировых выбросов, наблюдается тенденция к их снижению. Большинство из них находятся в Европе, отмечают исследователи.