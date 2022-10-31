ООН: война в Украине ударила по мировому рынку труда

В период с июля по сентябрь было на 40 млн рабочих мест с полной занятостью меньше, чем в четвертом квартале 2019 года, который используется в качестве контрольного уровня до пандемии COVID.

В отчете также говорится, что чрезмерное ужесточение политики может нанести "необоснованный ущерб рабочим местам и доходам как в развитых, так и в развивающихся странах".

МОТ предупредила о предстоящем сокращении вакансий и росте безработицы в последние месяцы года. Уже есть признаки того, что рынок труда в странах с развитой экономикой значительно остыл, с резким снижением роста вакансий.

"При текущих тенденциях глобальный рост занятости значительно ухудшится в четвертом квартале 2022 года", - говорится в докладе МОТ

МОТ объяснила снижение количества отработанных часов в середине 2022 года повторным введением ограничений в области общественного здравоохранения и последующими перебоями на рынке труда в Китае, а также войной России против Украины и возникшим в результате инфляционным давлением из-за перебоев с экспортом энергии и продуктов питания.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По оценкам МОТ, в Украине занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.