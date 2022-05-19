Он считает, что некоторые страны могут столкнуться даже с длительным голодом, если экспорт Украины не восстановится до довоенного уровня.
Российское вторжение заставило Украину остановить поставки из своих портов, которые в мирное время экспортировали огромные объемы растительного масла, а также зерновых, таких как кукуруза и пшеница.
Это сократило глобальное предложение и привело к резкому росту цен на альтернативные продукты. По данным ООН, мировые цены на продукты питания сейчас почти на 30% выше, чем в то же время в прошлом году.
Конфликт в сочетании с последствиями изменения климата и пандемии угрожает поставить десятки миллионов людей на грань отсутствия продовольственной безопасности, за которой последует недоедание и массовый голод, считают в организации.
Гутерриш говорит, что находится в интенсивном контакте с Россией и Украиной, а также с США и ЕС, чтобы восстановить экспорт продуктов питания до нормального уровня.
"Сложные вопросы безопасности, экономические и финансовые последствия требуют доброй воли со всех сторон", — говорит он.
Всемирный банк объявил о дополнительном финансировании в размере 12 млрд долларов для проектов, направленных на решение проблем продовольственной безопасности. Это увеличит общую сумму таких проектов до 24 млрд долларов в течение следующих 15 месяцев.
На Россию и Украину приходится 30% мировых поставок пшеницы, и до войны Украина считалась мировой житницей, экспортируя через свои порты 4,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц.
Но с тех пор, как началась война, экспорт рухнул, а цены взлетели до небес. Они поднялись еще выше после того, как Индия запретила экспорт пшеницы.
ООН заявляет, что в настоящее время в Украине застряло около 20 млн тонн зерна предыдущего урожая, и, если его высвободить, это может ослабить давление на мировые рынки.
Россия также является крупнейшим в мире поставщиком основных удобрений. Хотя поставка удобрений не подпадает под западные санкции, продажи были сорваны из-за мер, принятых против российской финансовой системы.
По данным ООН, всего за два года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, удвоилось — со 135 млн до пандемии до 276 млн сегодня.
Более полумиллиона человек живут в условиях голода, что на 500% процентов больше, чем в 2016 году.
Антониу Гуттериш считает, что единственным эффективным решением кризиса является возвращение продуктов питания украинского производства, а также удобрений, производимых в России и в Беларуси, обратно на мировой рынок. Если этого не случится, мирового голода не избежать.
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