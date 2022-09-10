Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала сотни случаев "немотивированных задержаний и насильственных исчезновений" людей на территории страны с 24 февраля. Об этом заявила 9 сентября глава миссии Матильда Богнер, выступая на пресс-брифинге в Одессе.

По словам Богнер, как минимум 416 подобных арестов было совершено на территориях, контролируемых армией РФ или союзными ей вооруженными группировками. Из них в 116 случаях арестованные были отпущены, в 16 - найдены затем мертвыми. Миссия ООН задокументировала также 51 немотивированный арест, произведенный украинскими силовиками, и еще 30 случаев "насильственных исчезновений" людей на контролируемых властями Украины территориях.

В ходе брифинга было озвучено число жертв среди гражданского населения Украины в результате развязанной Россией войны. По данным ООН, оно составляет, на данный момент, как минимум 14 059 человек. 5 767 из них были убиты и 8 292 получили ранения. Богнер подчеркнула, что речь идет только о подтвержденных случаях, и реальные цифры могут быть гораздо больше.

ООН: РФ не пускает международных наблюдателей к военнопленным

Отдельно Матильда Богнер остановилась на ситуации с военнопленными. Она подчеркнула, что власти Украины предоставили Мониторинговой миссии ООН полный доступ к местам содержания военнопленных на контролируемой ими территории. Однако РФ этого не сделала - ни на своей территории, ни на оккупированных территориях Украины.

"Это вызывает еще большее беспокойство в свете задокументированных нами случаев, когда военнопленные, удерживаемые российскими войсками или аффилированными с Россией вооруженными группировками, подвергались пытками и жестокому обращению, а в некоторых местах заключения не получали адекватного питания, воды, медикаментов и санитарных принадлежностей", - сказала Богнер. По ее словам, особое беспокойство вызывает ситуация в исправительной колонии в Еленовке, где военнопленные, согласно сообщениям, страдают от многочисленных инфекционных заболеваний, включая гепатит А и туберкулез.

ООН известно также о нескольких беременных женщинах, удерживаемых Россией и пророссийскими силами в качестве военнопленных. Богнер призвала РФ немедленно освободить этих женщин из гуманитарных соображений.