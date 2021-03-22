По данным ООН, одна треть жителей Земли (2,2 млрд человек) не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Об этом говорится в отчете организации, опубликованном по случаю Всемирного дня водных ресурсов в понедельник, 22 марта. "Необходимы меры по борьбе с глобальным водным кризисом, - предупреждает ООН. - Сегодня вода находится под серьезной угрозой из-за роста населения, растущих потребностей сельского хозяйства и промышленности, а также усугубления последствий изменения климата".
В частности, если предотвратить повышение температуры на планете выше 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом, то можно вдвое сократить проблему нехватки пресной воды, указывает ООН. Организация также отмечает, что устойчивые водоснабжение и санитария могут ежегодно предотвратить гибель более 360 000 новорожденных детей.
По прогнозам ООН, к 2050 году до 5,7 миллиарда людей будут проживать в районах, в которых не реже одного месяца в году будет ощущаться нехватка пресной воды. А к 2040 году глобальный спрос на воду может увеличиться более чем на 50%, в то время как спрос на энергетические ресурсы - более чем на 25%. Организация призывает к "грамотному использованию" воды, которое позволит бороться с наводнениями и засухой, а также увеличить доступ к воде для большего числа людей, снизить уровень ее загрязнения, сократить объемы парниковых газов и бороться с изменением климата.
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