ООН: Талибан усилил "охоту" на тех, кто сотрудничал с НАТО и США

Издания ссылаются на документ, который предоставил ООН норвежский Центр глобального анализа, снабжающий организацию разведданными. В нем говорится, что в наибольшей опасности находятся военные, сотрудники афганской полиции и разведки.

В документе приводится письмо талибов от 16 августа к неназванному чиновнику по борьбе с терроризмом в Афганистане, который работал с американскими и британскими официальными лицами и затем скрывался до того, как повстанцы пришли в его квартиру. В письме этому чиновнику предписали явиться в Комиссию по делам вооруженных сил и разведки провозглашенного талибами Исламского Эмирата Афганистан в Кабуле. В противном случае с членами семьи чиновника пообещали «обращаться в соответствии с законами шариата».

По данным центра, еще до захвата власти в Афганистане талибы составили списки интересующих их граждан и их адресов. По этим спискам они проверяли пытавшихся эвакуироваться граждан в аэропорту Кабула после того, как «Талибан»* получил контроль над городом.

Эта информация напрямую противоречит обещаниям талибов не преследовать сторонников прошлого режима в Афганистане, отмечает NYT. 17 августа движение объявило всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана. Талибы призвали их «вернуться к обычной жизни».

15 августа «Талибан» захватил столицу Афганистана Кабул и объявил о контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани после переговоров с талибами в президентском дворце согласился уйти в отставку и улетел в Объединенные Арабские Эмираты. После этого он выпустил заявление, в котором пообещал в скором времени вернуться в страну.