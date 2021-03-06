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В ООН заявили, что до сих пор не получили доказательств того, что дубайская принцесса Латифа жива, передает "Интерфакс" со ссылкой на новостную службу британской телерадиовещательной корпорации BBC.
Princesė Latifa, Mohammed Al Maktoum
Princesė Latifa, Mohammed Al Maktoum
© Scanpix

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Роберт Колвилл сказал, что были проведены встречи с дипломатической миссией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Женеве, но свидетельств тому, что Латифа жива, представлено не было.

Королевская семья Дубая ранее заявила, что принцесса находится в безопасности и о ней "заботятся дома".

Отец Латифы, эмир Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, является премьер-министром и вице-президентом ОАЭ и считается одним из самых богатых правителей в мире.

На прошлой неделе BBC News обнародовала видеообращение Латифы, в котором она сообщает, что ее удерживают против ее воли на вилле после неудачной попытки побега из страны в 2018 году. В конце февраля 2018 года принцесса попыталась бежать из Арабских Эмиратов. В результате совместной операции Индии и ОАЭ в международных водах 4 марта 2018 года ее насильно вернули обратно. После появления кадров с принцессой Латифой ООН призвали начать расследование. Тогда Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило у Объединенных Арабских Эмиратов доказательства того, что Латифа жива.

В конце феврале также было опубликовано письмо Латифы, в котором она просит британскую полицию возобновить расследование и помочь освободить старшую сестру - принцессу Шамсу, которая была захвачена по приказу их отца в 2000 году. Письмо было написано в 2019 году, когда Латифу держали в заключении на вилле.

Шамсу похитили, когда ей было 18 лет и с тех пор ее не видели. На данный момент женщине должно быть 39 лет. В 2019 году Верховный суд Англии и Уэльса счел, что правитель эмирата Дубай похитил обеих дочерей и удерживает их против воли.

Кроме того, летом 2019 года сестра короля Иордании и шестая жена эмира Дубая принцесса Хайя бежала в Лондон и потребовала развода.

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