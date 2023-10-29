ООН сообщила о крушении общественного порядка в секторе Газа

После первых случаев разграбления гуманитарной помощи Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предупредило о признаках крушения общественного порядка в секторе Газа. Тысячи жителей сектора ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР, разбирая муку и предметы первой необходимости, сообщил глава агентства Том Уайт.

"Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться. Запасы продовольствия на рынке заканчиваются, а гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа на грузовиках из Египта, недостаточно", - отметил Уайт.

Накануне появились кадры, на которых видно, как палестинцы выносят мешки и коробки из центра БАПОР в Дейр-эль-Балахе к югу от Газы.

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