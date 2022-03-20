ООН: с начала войны в Украине погибли как минимум 847 мирных жителей

Среди убитых 155 мужчин, 119 женщин, 7 девочек и 21 мальчик, пол остальных 509 взрослых и 36 детей установить пока не удалось.
В Донецкой и Луганской областях убито 240 мирных жителей, 728 — ранены. На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР убито 53 человека, еще 181 человек ранен.
В Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях убито 607 человек, 671 человек ранен.
В ООН подчеркнули, что реальные данные о пострадавших мирных жителях выше, так как информация о погибших и раненых с территорий, где идут активные боевые действия, приходит с опозданием.
В основном мирные жители погибают в результате авиаобстрелов, ударов тяжелой артиллерии и ракет с большим радиусом поражения.
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