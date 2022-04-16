В управлении также отметили, что фактическое число погибших и раненых может быть значительно выше, "поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения".

Согласно сообщению, это касается Мариуполя в Донецкой области, Изюма в Харьковской области, Попасной в Луганской области и Бородянки в Киевской области.