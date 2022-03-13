Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв и раненых среди мирного населения в ходе войны в Украине достигло 1581. Соответствующее заявление размещено в субботу, 12 марта, на сайте УВКПЧ.

По его данным, речь идет о 579 убитых (110 мужчин, 75 женщин, 6 девочек и 9 мальчиков, а также 27 детей и 352 взрослых, чей пол пока неизвестен).

Ранены 1002 человека (85 мужчин, 68 женщин, 14 девочек и 4 мальчика, а также 36 детей и 795 взрослых, чей пол пока неизвестен).

При этом на территории Донецкой и Луганской областей управлению удалось подтвердить информацию о 632 жертвах и получивших ранения (130 убитых, 502 раненых). На контролируемой властями Украины территории эта цифра составляет 490 (105 убитых, 385 раненых). На территории, контролируемой сепаратистскими "республиками", — 142 убитых и раненых (25 и 117 соответственно).

В других регионах Украины (Киев, а также Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), находившихся под контролем правительства на момент регистрации статистики, — 949 убитых и раненых (449 и 500 соответственно).

Управление: Реальные цифры — значительно выше

Большинство жертв связаны с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиационными ударами, указали в УВКПЧ.

В Управлении при этом считают, что реальные цифры — значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, поскольку получение информации из ряда мест, где шли интенсивные бои, затянулось, и многие сведения еще не подтвердились.

Идет 17-й день войны, развязанной Россией против Украины. Так, 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение во многих регионах соседнего государства. Вооруженные силы Украины и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление. Миллионы жителей покинули свои дома и уехали в другие регионы Украины либо за ее пределы.