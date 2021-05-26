aA
Евросоюз в своей миграционной политике сознательно мирится с нарушением прав беженцев, стремящихся попасть в Европу через центральную часть Средиземного моря. То, что мигранты не получают защиты, — не трагические исключения, а следствие решений и действий Евросоюза, его стран-членов и организаций, а также властей Ливии, говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), обнародованном в среду, 26 мая, в Женеве.
ООН резко раскритиковала политику ЕС в отношении мигрантов
© Zuma Press / Scanpix

Глава УВКПЧ Мишель Бачелет призвала Евросоюз в срочном порядке реформировать свою политику и практику спасения мигрантов в Средиземном море, которые, по ее словам, слишком часто лишают мигрантов жизни, достоинства и основных прав человека. "Подлинная трагедия заключается в том, что подавляющего большинства страданий и смертей на центральном средиземноморском маршруте можно избежать", — констатировала она.

Статьи по теме:
На границе Литвы – бум нелегальных эмигрантов  (28)
Большинство мигрантов в ЕС просит убежища в Германии  (1)

"Каждый год люди тонут, поскольку помощь приходит слишком поздно или не приходит вовсе. Тех, кого спасают, все чаще возвращают в Ливию, которая, как уже неоднократно подчеркивалось, не является для людей безопасной гаванью из-за царящего там насилия", — указала Бачелет.

По данным ООН, береговая охрана Ливии в 2020 году перехватила не менее 10 352 мигрантов. Годом ранее число перехваченных составило 8403 человека. Только в нынешнем году на средиземноморском маршруте утонули более 630 человек.

Мишель Бачелет призвала ЕС открыть для мигрантов больше легальных путей для переезда в Европу.

"Все мы согласны с тем, что никто не должен чувствовать себя принужденным в поисках безопасности и достоинства ставить на карту собственную жизнь или жизнь своей семьи в лодках, непригодных для моря", — констатировала она.

При этом верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнула, что "ответ не может заключаться в том, чтобы попросту остановить выезд мигрантов из Ливии или сделать их путешествия еще более безвыходными и опасными".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Карантин в Литве продлен до конца июня, предусмотрены и послабления (22)

Правительство Литвы в среду продлило до конца июня...

Глава МИД Литвы: Лукашенко открыто угрожает нашей стране наркотиками и нелегальными мигрантами (380)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Предприниматель из Беларуси: "Наши контрабандисты отдыхают с нашими сотрудниками милиции" (52)

В последние 9 месяцев, гуляя по Вильнюсу и прислушиваясь...

Премьер Литвы об угрозах Лукашенко: это непрогнозируемый режим (42)

Режим Александра Лукашенко непрогнозируемый и нужно...

Andrius Kubilius

Кубилюс видит еще одну угрозу: сегодня Лукашенко угнал самолет, завтра взорвет БелАЭС (115)

26 мая во время дискуссии на заседании комитета...