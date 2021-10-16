Агентство ООН по делам беженцев глубоко обеспокоено тем, что принятый в Польше закон подрывает фундаментальное право убежища, закрепленное в международном и европейском законодательстве. Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойер в пятницу, 15 октября.

"Закон, принятый Польшей якобы в ответ на ситуацию на границе Евросоюза с Беларусью, противоречит международному праву и законодательству ЕС и лишь усугубит страдания людей, вынужденных бежать", - сказано в тексте заявления. Гойер указывает, что новый закон противоречит, в частности, Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы. "Незаконное пересечение границы не освобождает государства от международных обязательств, касающихся права убежища", - подчеркнула представитель ООН.

Агентство ООН по делам беженцев напоминает, что просители убежища, беженцы и мигранты никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей. Оно "признает проблемы, с которыми столкнулась Польша", и выразило готовность тесно сотрудничать с властями страны для поиска путей выхода из миграционного кризиса.

Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Польский парламент 14 октября проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Кроме того, после принятия поправки к закону парламент одобрил возведение приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Изменения в законе предусматривают, что нелегально пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от полугода до трех лет. Нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

На границе Польши с Беларусью вновь нашли тело мигранта

14 октября в приграничной с Беларусью польской зоне был обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. По данным полиции, погибший - 24-летний беженец из Сирии, до этого предположительно находившийся на территории Беларуси. По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в общей сложности уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом. Обстоятельства гибели остаются в основном неясными.

С августа тысячи мигрантов - в основном из стран Ближнего Востока и Африки - пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Как полагают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Евросоюза. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивают условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам Евросоюза. Помимо Польши, на увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью жалуются Литва и Латвия.