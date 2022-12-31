Генеральная Ассамблея ООН обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой оценить правовые последствия оккупации Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также дать рекомендации, как в этой правовой ситуации должно поступать международное сообщество. За соответствующую резолюцию проголосовали в ночь на 31 декабря, 87 государств. Еще 26 стран, в том числе Германия, США и Израиль, были против, 53 государства воздержались.

Международный суд - это высший судебный орган ООН, который рассматривает конфликты между государствами, его решения носят обязывающий характер, хотя у суда нет полномочий принуждать к исполнению этих решений. В последний раз до настоящего времени суд в Гааге рассматривал конфликт между Израилем и палестинцами в 2004 году, когда постановил, что израильский разделительный барьер, отделяющий палестинские территории, является незаконным. Израиль это решение не признал, обвинив суд в политической мотивированности.

Реакции Израиля и Палестины

Накануне голосования Генассамблеи ООН по резолюции Израиль выступил против этого шага. "Ни один международный орган не может решить, что еврейский народ является "оккупантом" на своей родине. Любое решение судебного органа, который получает свой мандат от морально несостоятельной и политизированной ООН, является полностью незаконным", - заявил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан. На это заседание Генассамблеи он не пришел, от имени Израиля проголосовали США. В свою очередь постпред Палестины Рияд Мансур поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию.