ООН призывает Варшаву принять беженцев с белорусской границы

По ее словам, согласно Женевской конвенции, которую подписала и Польша, беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали способ нелегального пересечения границы.
"While we acknowledge the challenges posed by recent arrivals to Poland, we call on the Polish authorities to provide access to territory, immediate medical assistance, legal advice, and psychosocial support to these people"— Christine Goyer (@GoyerChristine) August 24, 2021
UNHCR statement on the situation in Usnarz Górny ⬇️ https://t.co/yT6KFKImQa
Около 30 беженцев из стран Ближнего Востока, стремившихся перейти белорусско-польскую границу, организовали вблизи польской деревни Уснаш-Гурны импровизированный лагерь, окруженный белорусскими и польскими военнослужащими. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявил, что принять этих людей будет означать поддаться давлению белорусского правителя Александра Лукашенко. По словам Моравецкого, группа беженцев находится на территории Беларуси и, если кто-либо из них хочет подать заявление на получение убежища, то должен делать это в Минске.
Кроме того, Польша объявила о планах по строительству стены высотой в 2,5 метра на границе с Беларусью. Эта стена должна, помимо прочего, не допустить повторения литовского миграционного кризиса, когда в течение нескольких недель с территории Беларуси в Литву каждый день прибывали десятки беженцев.
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