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В срочной помощи нуждаются 24 миллиона детей, женщин и мужчин, заявил координатор ООН Марк Лоукок. Он возложил большие надежды на открывающуюся в Брюсселе виртуальную конференцию ЕС и ООН по Сирии.
Koronaviruso pandemija Sirijoje. Uždarius kai kuriuos regionus, daug pabėgėlių priversti laukti ir vargti stotyse ir laikinose stovyklose
Koronaviruso pandemija Sirijoje. Uždarius kai kuriuos regionus, daug pabėgėlių priversti laukti ir vargti stotyse ir laikinose stovyklose
© FP / Scanpix

В преддверии двухдневной конференции доноров по Сирии, ООН призвала собрать многомиллиардную сумму для оказания помощи нуждающимся в этой стране. В срочной гуманитарной поддержке нуждаются 24 миллиона сирийских детей, женщин и мужчин, заявил координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок в понедельник, 29 марта, в Нью-Йорке.

По словам Лоукока, помощь необходима и жителям самой Сирии, и сирийским беженцам в регионе, и людям, помогающим им. Он указал, что только в текущем году ООН и ее партнерам необходимо собрать более 10 млрд долларов для финансирования снабжения нуждающихся в Сирии и за ее пределами.

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Конференция ЕС и ООН по Сирии

Лоукок выразил надежду на получение гарантий оказания щедрой помощи в ходе виртуальной конференции ЕС и ООН по Сирии, которая пройдет 29-30 марта в Брюсселе. На собранные деньги планируется оплатить поставки продовольствия, воды, медикаментов и других товаров в Сирию.

По данным ООН, в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте скопилось около 5,5 млн сирийских беженцев, которые живут в лагерях и других приютах.

Конфликт в Сирии начался 10 лет тому назад с восстания, жестоко подавленного режимом президента страны Башара Асада. Асад получает поддержку от России и Ирана. В конфликт замешаны также Турция и США.

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Deutsche Welle

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