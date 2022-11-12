ООН призвала мировое сообщество устранить препятствия для экспорта удобрений из России. Об этом заявили во всемирной организации вечером в пятницу, 11 ноября, после переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым, возглавляющим российскую делегацию в ходе очередного раунда диалога представителей России и ООН по "зерновой сделке" в Женеве.

"Мир не может позволить, чтобы глобальные проблемы с поставками удобрений привели к глобальной нехватке продовольствия", - указали в организации.

Со стороны ООН в переговорах участвовали генсекретарь ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс.

Срок действия "зерновой сделки" истекает 19 ноября

Россия в начале ноября заявила, что возобновляет реализацию "зерновой сделки" по безопасному экспорту украинской сельхозпродукции через гуманитарные коридоры в Черном море, указали в Минобороны РФ. В министерстве отметили, что Россия благодаря ООН и Турции получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины, что гуманитарный коридор и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против РФ.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

Как указывало агентство dpa, санкции не направлены непосредственно против данного экспорта, однако их наличие затрудняет для российских транспортировщиков заходы в европейские порты, обработку платежей и получение страховки для судов. По этой причине Москва пригрозила не продлевать соглашение. Срок действия договора истекает 19 ноября.

Судно с удобрениями должно отправиться в Малави на следующей неделе

Если срок действия сделки не будет продлен, последствия ожидаются серьезные, предупредил директор отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Бубакер Бен-Бельхассен.

По данным ООН, грузовое судно с удобрениями должно отправиться в Малави на юго-востоке Африки уже на следующей неделе.

По данным Совместного координационного центра в Стамбуле, по состоянию на 11 ноября 489 судов покинули украинские порты с пшеницей, кукурузой, подсолнечным маслом и соевыми бобами. Только с 1 ноября более 20 судов отправились в пункты назначения в Ливане, Марокко, Ливии, Испании, Румынии и Китае.

Движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы возобновилось 3 ноября.