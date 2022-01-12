Собранные средства пойдут в числе прочего на ускорение строительства временных жилищ и обеспечение доступа к питьевой воде, а также борьбу с болезнями и голодом. Эксперты полагают, что в текущем году с недоеданием столкнутся 4,7 млн жителей Афганистана.

В том числе около 550 млн евро необходимы для содержания 5,7 млн афганцев, бежавших в соседние государства, отметили в ООН. Общая сумма является беспрецедентной среди аналогичных кампаний организации для отдельно взятой страны.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди предупредил об угрозе распада Исламской Республики и образования массовых потоков беженцев. С подобным явлением будет сложно бороться, поскольку оно способно выйти за пределы региона, указал он.

США выделят 300 млн долларов

Власти США уже откликнулись на призыв и пообещали выделить более 300 млн долларов. Речь идет о финансировании, снабжении продовольствием и поддержке в области здравоохранения, объяснили в Агентстве Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

Совет Безопасности ООН в декабре 2021 года единогласно принял решение о поставках гуманитарной помощи в Афганистан. Однако она не должна попадать в руки представителей радикального исламистского движения "Талибан", несколькими месяцами ранее установившим контроль над страной.