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По словам директора проектов Программы развития ООН, для восстановления Украины может быть создан специальный фонд. Премьер Украины оценил сумму, необходимую для этой цели, как минимум в 750 млрд долларов.
Per Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą šalia smarkiai nuniokoto namo Mariupolyje žydi tulpės. 2022 m. balandžio 21 d.
Per Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą šalia smarkiai nuniokoto namo Mariupolyje žydi tulpės. 2022 m. balandžio 21 d.
© Reuters / Scanpix

ООН призвала мировое сообщество к солидарности для преодоления разрушительных последствий войны России в Украине. Соответствующие заявление озвучил в понедельник, 4 июля, германский дипломат, директор проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) Ахим Штайнер (Achim Steiner). Он выступил в швейцарском Лугано перед началом Конференции по восстановлению Украины (URC2022). В конференции участвуют около 1000 представителей стран-доноров, международных организаций и финансовых институтов.

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"Германия в ходе своей истории также ощущала солидарность", - отметил он. Помощь Киеву не станет чрезмерным бременем для Запада, полагает Штайнер. "В то же время она - в интересах самой Европы и также поможет нам не оказаться в еще более катастрофической ситуации", - подчеркнул политик.

Ахим Штайнер убежден, что и Россию необходимо привлечь к ответственности. По словам дипломата, посредством резолюции ООН может быть создан специальный фонд. В деталях говорить об этом - "все еще немного преждевременно", добавил Штайнер, отметив, что все внимание сейчас "сосредоточено на прекращении боевых действий". "После этого мы подумаем о финансировании реконструкции, в том числе - и о вкладе России", - указал он. При этом Ахим Штайнер призвал и германских налогоплательщиков к поддержке Киева.

Шмыгаль: Для восстановления Украины необходимы не менее 750 млрд долларов

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил участникам встречи, что для восстановления его страны потребуется не менее 750 млрд долларов (около 720 млрд евро). По словам Шмыгаля, финансировать этот процесс следует в том числе из средств российского государства и олигархов, замороженных по всему миру в рамках санкций против Москвы, объем этих средств украинский премьер оценил в промежутке от 300 до 500 млрд долларов.

План восстановления, представленный главой украинского правительства, насчитывает несколько сотен страниц, передает агентство dpa. Он предполагает также финансовую поддержку Украины другими государствами, частным сектором, а также выдачу ей кредитов. Одновременно Денис Шмыгаль призвал участников встречи в Лугано как можно скорее помочь его стране восстановить, где это экстренно необходимо, водоснабжение и построить новые мосты вместо разрушенных.

Фокус сместился с других кризисов

На фоне войны в Украине в ООН также обеспокоены, что с других мировых кризисов смещен фокус. Речь идет о проблемах с изменением климата, ситуации в Сирии, в регионе Сахель в Африке, в Мьянме, Афганистане, других странах. "Международная политика в настоящее время в значительной степени движется в сторону конфликтов и конкуренции, а также проецирования на будущее собственных интересов с учетом военной перспективы. Для человечества это - шаг назад", - уверен Штайнер. "Мы способны преодолеть все эти кризисы. Но не в том случае, если сосредоточимся только на одной проблеме и дистанцируемся от остального мира", - подчеркнул дипломат.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) выразила мнение, что послевоенное восстановление Украины займет десятилетия. По оценкам министра, речь идет о проблеме международного уровня, с которой Евросоюз не справится без помощи других стран. Шульце оценила затраты в сотни млрд евро. При этом министр напомнила о проблеме коррупции в Украине и отметила, что программа помощи должна предусматривать целевое расходование средств.

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Deutsche Welle

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