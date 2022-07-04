ООН призвала мировое сообщество к солидарности для преодоления разрушительных последствий войны России в Украине. Соответствующие заявление озвучил в понедельник, 4 июля, германский дипломат, директор проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) Ахим Штайнер (Achim Steiner). Он выступил в швейцарском Лугано перед началом Конференции по восстановлению Украины (URC2022). В конференции участвуют около 1000 представителей стран-доноров, международных организаций и финансовых институтов.

Статьи по теме: Премьер Литвы примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Швейцарии

"Германия в ходе своей истории также ощущала солидарность", - отметил он. Помощь Киеву не станет чрезмерным бременем для Запада, полагает Штайнер. "В то же время она - в интересах самой Европы и также поможет нам не оказаться в еще более катастрофической ситуации", - подчеркнул политик.

Ахим Штайнер убежден, что и Россию необходимо привлечь к ответственности. По словам дипломата, посредством резолюции ООН может быть создан специальный фонд. В деталях говорить об этом - "все еще немного преждевременно", добавил Штайнер, отметив, что все внимание сейчас "сосредоточено на прекращении боевых действий". "После этого мы подумаем о финансировании реконструкции, в том числе - и о вкладе России", - указал он. При этом Ахим Штайнер призвал и германских налогоплательщиков к поддержке Киева.

Шмыгаль: Для восстановления Украины необходимы не менее 750 млрд долларов

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил участникам встречи, что для восстановления его страны потребуется не менее 750 млрд долларов (около 720 млрд евро). По словам Шмыгаля, финансировать этот процесс следует в том числе из средств российского государства и олигархов, замороженных по всему миру в рамках санкций против Москвы, объем этих средств украинский премьер оценил в промежутке от 300 до 500 млрд долларов.

План восстановления, представленный главой украинского правительства, насчитывает несколько сотен страниц, передает агентство dpa. Он предполагает также финансовую поддержку Украины другими государствами, частным сектором, а также выдачу ей кредитов. Одновременно Денис Шмыгаль призвал участников встречи в Лугано как можно скорее помочь его стране восстановить, где это экстренно необходимо, водоснабжение и построить новые мосты вместо разрушенных.

Фокус сместился с других кризисов

На фоне войны в Украине в ООН также обеспокоены, что с других мировых кризисов смещен фокус. Речь идет о проблемах с изменением климата, ситуации в Сирии, в регионе Сахель в Африке, в Мьянме, Афганистане, других странах. "Международная политика в настоящее время в значительной степени движется в сторону конфликтов и конкуренции, а также проецирования на будущее собственных интересов с учетом военной перспективы. Для человечества это - шаг назад", - уверен Штайнер. "Мы способны преодолеть все эти кризисы. Но не в том случае, если сосредоточимся только на одной проблеме и дистанцируемся от остального мира", - подчеркнул дипломат.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) выразила мнение, что послевоенное восстановление Украины займет десятилетия. По оценкам министра, речь идет о проблеме международного уровня, с которой Евросоюз не справится без помощи других стран. Шульце оценила затраты в сотни млрд евро. При этом министр напомнила о проблеме коррупции в Украине и отметила, что программа помощи должна предусматривать целевое расходование средств.