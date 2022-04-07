ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за войны с Украиной

За исключение России проголосовали 93 участника, 24 страны выступило против, 58 - воздержались. В числе стран, проголосовавших против, - Алжир, Беларусь, Кыргызстан, Боливия, Бурунди, Куба, Сирия, Эритрея и Эфиопия. При этом резолюцию поддержали в числе прочих Сербия и Мьянма, где немало союзников Москвы. Среди воздержавшихся - ЮАР, Египет и Саудовская Аравия.

Вскоре после голосования зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия сама выходит из Совета ООН по правам человека сегодня же. Принятую резолюцию он он назвал "неправомерным и политически мотивированным шагом".

Китай голосовал против приостановки членства России. Его представитель Чжан Цзюнь назвал решение поспешным и сказал, что оно усилит раскол в ООН.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица перед голосованием сказал, что поддержка резолюции спасет Совет по правам человека и множество жизней в Украине и в мире.

В тексте резолюции, которая была вынесена на голосование, выражается "глубокая озабоченность в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом и кризисом в сфере прав человека в Украине" после вторжения России.

ЕСПЧ уже не рассматривает дела против России. Что дальше?

С предложением об исключении России в понедельник выступили США - это произошло на следующий день после публикаций в СМИ свидетельств массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

Несмотря на многочисленные свидетельства, подтвержденные западными журналистами и правозащитными организациями, Россия отрицает причастность своих военных к убийствам мирных жителей. Во вторник на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что ни один мирный житель украинского населенного пункта Буча не пострадал за время нахождения там российских военных. Но сами мирные жители рассказывали Би-би-си о том, что армия РФ стреляла по гражданскому населению.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью NPR заявила, что исключение России из состава членов СПЧ будет иметь символическое значение, поскольку, по ее словам, Россия сделала все возможное, чтобы "нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН".

Совет по правам человека не принимает юридически обязывающих решений, однако его резолюции могут посылать важные политические сигналы, а также санкционировать расследования. Россия была одним из самых активных участников Совета, приостановка членства не позволит российскому постпреду выступать и голосовать, но не помешает посещать заседания.

Вместе с тем западные СМИ полагают, что Россия все равно попытается воздействовать на Совет, но уже через посредников.