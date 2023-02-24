За резолюцию проголосовала 141 страна, семь высказались против, а еще 32 воздержались.

В резолюции сказано, что ООН:

Призывает к соблюдению принципов Устава ООН, которые лежат в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине;

Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды;

Вновь заявляет свое требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах;

Призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения;

Отмечает необходимость воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, перемещались или приводились в негодность объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения;

Призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы;

ООН также заявляет о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.

Как голосовали

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За резолюцию проголосовала 141 из 193 стран-членов ООН, то есть почти три четверти (73%) членов главной международной организации.

Против резолюции, то есть "за Россию", в этот раз голосовали, кроме самой России, шесть стран. Это немного больше, чем при двух голосованиях по таким же резолюциям в прошлом году, 3 марта и 12 октября (там было по четыре),

Дело в том, что в прошлом году в рядах союзниц России, кроме неизменных Беларуси, Сирии и Северной Кореи, поочередно выступили Эритрея и Никарагуа, а теперь "против" голосовали они обе, и к тому же в ряды союзниц влилась Мали, где за местную хунту воюет ЧВК "Вагнер".

Что касается официальных союзников России, то есть, стран, входящих в созданные ею союзы, ОДКБ и ЕАЭС, то в вопросе войны Москву по-прежнему поддерживает только Минск.

Казахстан, Армения, Таджикистан (не входит в ЕАЭС) и Киргизстан в четверг опять воздержались, как и в прошлые разы.

Всего воздержавшихся стран было 32, среди них — тяжеловесы Китай и Индия, а также Иран.

13 стран просто не голосовали — как выразился один политобозреватель, "вышли на стратегический перерыв на кофе". Среди них — Азербайджан, Туркменистан и Венесуэла.

Среди стран, голосовавших за резолюцию, то есть осудивших Россию, снова, как и в прошлые разы, оказалась Сербия, которая считается традиционно дружественной России страной.

"Это нарушение Устава ООН и международного права", — заявил Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи. Эскалация конфликта, по его словам, представляет явную и реальную опасность, а война "разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем".

"Пришло время отступить от пропасти", — сказал Гутерриш.

"Самоуспокоенность только усугубит кризис и еще больше подорвет наши общие принципы, провозглашенные в Хартии. Война — это не решение. Война — это проблема. Люди в Украине очень страдают. Украинцы, русские и люди далеко за пределами Украины нуждаются в мире", — добавил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин направил в Украину до 200 тысяч солдат в рамках крупнейшего европейского вторжения со времен окончания Второй мировой войны, которое в России официально называют специальной военной операцией.

За год военного конфликта, по оценкам ООН, по меньшей мере 7 199 мирных жителей погибли и тысячи получили ранения, более 13 миллионов человек стали беженцами за границей или перемещенными лицами внутри Украины.

Мэр Мариуполя, где предположительно имели место массовые расстрелы, заявил, что только в этом городе погибли 21 тыс. человек. И около 100 тыс. солдат, по данным американских военных, погибли с обеих сторон за время военных действий.