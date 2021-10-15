По меньшей мере 30 человек погибли во время взрыва, устроенного террористом-смертником в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана. Кроме того, неопределенное число людей получили ранения. Сообщение об этом обнародовано в пятницу, 15 октября, Миссией ООН по содействию Афганистану в ее аккаунте в Twitter.

Миссия ООН осудила теракт, произошедший во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар. Руководство исламистского движения "Талибан", которое правит Афганистаном с середины августа, также резко осудило инцидент, назвав его "крупным преступлением". Преступники будут привлечены к ответственности, пообещали лидеры "Талибана".

Не далее как в прошлую пятницу в результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в городе Кундуз на севере Афганистана погибли более 40 человек, многие получили ранения. Ответственность за этот теракт взяла на себя суннитская террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), враждебная по отношению к "Талибану". Суннитские экстремисты обвиняют мусульман-шиитов в том, что они отошли от истинной веры.