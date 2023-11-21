ООН предупреждает об ускорении глобального потепления

В новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованном за неделю до начала климатического саммита COP28 в Дубае, говорится о необходимости принятия срочных мер, чтобы катастрофический прогноз не стал реальностью, сообщает Euronews.

Чтобы не допустить роста температур более чем на 2 градуса, необходимо сократить выбросы парниковых газов в мире на 28%, а для того, чтобы сдерживать глобальное потепление в пределах 1,5°С - на 42%. Для этого в текущем десятилетии необходимо значительно активизировать усилия по смягчению последствий изменения климата.

"Если ничего не изменится, то в 2030 году объем выбросов будет на 22 гигатонны превышать те значения, которые позволяют сдерживать рост температур в пределах 1,5 градуса", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным ЮНЕП, глобальные выбросы парниковых газов достигают рекордных значений после того, как в прошлом году они увеличились на 1,2%. Рекордные выбросы приводят к рекордным температурам.