ООН предупредила о надвигающемся на Землю природном явлении Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — природный феномен, при котором происходит повышение температуры воды в экваториальной и южной частях Тихого океана. В последний раз явление фиксировали в 2016 году. Оно привело к тому, что средняя температура на планете в августе достигла рекордного на тот момент значения — 16,92 градуса.

Согласно новому бюллетеню Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность продолжения явления Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90 %. Ожидается, что оно будет, как минимум, умеренной силы.

"Наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность побития температурных рекордов и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана", — сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.