07 июля 2023 г. 11:51

ООН предупредила о надвигающемся на Землю природном явлении Эль-Ниньо

 
ru.DELFI.lt
Sausra Kinijoje
Sausra Kinijoje
ФОТО: Scanpix

Впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий, сообщает подразделение ООН — Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Эль-Ниньо — природный феномен, при котором происходит повышение температуры воды в экваториальной и южной частях Тихого океана. В последний раз явление фиксировали в 2016 году. Оно привело к тому, что средняя температура на планете в августе достигла рекордного на тот момент значения — 16,92 градуса.

Согласно новому бюллетеню Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность продолжения явления Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90 %. Ожидается, что оно будет, как минимум, умеренной силы.

"Наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность побития температурных рекордов и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана", — сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

"Объявление ВМО о наступлении Эль-Ниньо — это сигнал для правительств всего мира о необходимости мобилизовать подготовительные мероприятия для ограничения воздействия на наше здоровье, наши экосистемы и экономику», — сказал он. «Заблаговременные предупреждения и упреждающие действия в случае экстремальных погодных явлений, связанных с этим крупным климатическим явлением, жизненно важны для спасения жизней и средств к существованию".

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