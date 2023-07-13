ООН предлагает РФ продлить "зерновую сделку" в обмен на доступ "дочки" "Россельхозбанка" к SWIFT

"Россия угрожала разорвать соглашение, срок действия которого истекает в понедельник, поскольку, по ее словам, не было выполнено несколько требований по отправке ее собственного зерна и удобрений за границу. Последние два корабля, следующие по соглашению, сейчас загружают грузы в порту Одессы до истечения срока.

Ключевым требованием Москвы является повторное подключение российского сельскохозяйственного банка "Россельхозбанк" к международной платежной сети SWIFT. Она была отключена Европейским Союзом в июне 2022 года из-за вторжения России в Украину. Представитель ЕС заявил в мае, что ЕС не рассматривает возможность возобновления работы российских банков в SWIFT", - пишет агентство.

Однако ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", чтобы позволить осуществлять операции с зерном и удобрениями, сообщили три источника издания, знакомые с ситуацией.