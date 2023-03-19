ООН подтвердила продление черноморской "зерновой сделки". Россия заявляет, что она продлена на 60 дней

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновая сделка", подразумевающая беспрепятственный экспорт украинского продовольствия, продлена, также не называя сроки продления.

"Это соглашение, которое на сегодняшний день обеспечило отправку более чем 800 судами 25 млн тонн зерна на мировые рынки, имеет жизненно важное значение для стабильности продовольственного снабжения в мире", — добавил он.

Насколько продлена сделка?

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В ООН не сообщают о сроках продления соглашения.

Украинская сторона говорит о четырех месяцах, но российская сторона изначально настаивала на двух, и предпосылок к уступкам с ее стороны не было.

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о том, что дает согласие на продление этой договоренности на 60 дней, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим сообщения от сторон "зерновой сделки" о том, что сделка продлена на 120 дней", — сообщила Захарова журналистам.

"Мы неоднократно заявляли — и министерство иностранных дел России, и постоянный представитель России при ООН, о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что она продлевает сделку на 60 дней", — заявила Мария Захарова.

Украина и ООН хотели продления на четыре месяца — на такой срок заключалась предыдущая сделка.

Предыдущее соглашение, достигнутое при посредничестве Анкары и ООН, истекает в полночь с субботы на воскресенье, и стороны торопились прийти к соглашению.

"Соглашение по зерновому коридору истекало сегодня. В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление сделки", — заявил Эрдоган.

Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу дал понять, что даже если продление состоится на российских условиях, по истечении этих двух месяцев Турция будет добиваться дальнейшего продления.

Угроза глобального голода



Первые переговоры начались в июле прошлого года, когда мировые цены на продовольствие ощутимо взлетели из-за отсутствия на рынке украинских зерна, кукурузы и подсолнечного масла.

Украина — один из крупнейших в мире поставщиков этих продуктов. Однако урожаи и продукция 2021 года оказались блокированы российским флотом в хранилищах украинских черноморских портов вскоре после российского вторжения в феврале 2022-го.

ООН била тревогу, предупреждая о надвигающемся глобальном продовольственном кризисе.