ООН: От гуманитарной помощи зависят 18 млн украинцев

Около 18 миллионов жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи, а с приближением зимних холодов ситуация будет ухудшаться, заявил директор отдела координации Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Рамеш Раджасингхам во вторник, 31 октября.

По словам Раджасингхама, на фоне войны между Израилем и ХАМАС важно "не упускать из виду огромную потребность Украины в помощи". Масштабный ущерб, нанесенный российскими войсками критической инфраструктуре Украины означает, что доступ гражданского населения к электричеству, отоплению, водоснабжению и услугам связи по-прежнему ограничен, подчеркнул Раджасингхам.

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