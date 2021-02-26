Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила репрессии в отношении демонстрантов и журналистов в Беларуси. Систематическое давление на протестующих продолжается, а "беспрецедентный" кризис в области прав человека в республике усилился, заявила она на заседании Совета ООН по правам человека в четверг, 25 февраля.

Выступление Бачелет охватило период с мая по декабрь 2020 года. По сведениям комиссара ООН, за эти месяцы в Беларуси неоднократно и в широком масштабе нарушались права человека. Речь идет о произвольных массовых задержаниях, обвинениях в пытках, запугивании и оказании давления на журналистов, активистов и оппозицию. А к 9 февраля 246 человек в республике были приговорены к лишению свободы по политическим мотивам, отметила Бачелет.

Протесты после выборов президента

В Беларуси почти 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Совет Европейского Союза 25 февраля на год продлил санкции в отношении Лукашенко и его окружения. Меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам санкционного перечня.