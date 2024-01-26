ООН: Объем торговли через Суэцкий канал упал на 42 процента

Нападения йеменских хуситов на суда в Красном море оказали огромное влияние на торговлю через Суэцкий канал. Объем торговли через канал упал на 42 процента за последние два месяца, заявил в четверг, 25 января, эксперт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ян Хоффман. "Мы очень обеспокоены нападениями на судоходство в Красном море", - сказал он.

По данным эксперта ООН, количество контейнеровозов, еженедельно проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 67 процентов по сравнению с предыдущим годом, а транзит нефти упал на 18 процентов.