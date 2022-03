ООН о жертвах на Украине: более 100 погибших мирных жителей, в том числе несколько детей

"Большинство людей были убиты оружием с большой площадью поражения, включая авиаудары и обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня", — сказала Бачелет, выступая перед Советом ООН по правам человека.

Посол Украины в Женеве Евгения Филипенко говорит, что, по данным украинских властей, за пять дней с начала вторжения было убито более 350 человек, в том числе 16 детей.

Независимо подтвердить точное количество жертв сейчас не представляется возможным, как это обычно бывает во время крупных военных конфликтов.

По данным ООН на понедельник, более полумиллиона человек покинули Украину, причем более половины из них бежали в Польшу. Об этом написал в "Твиттере" глава ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

