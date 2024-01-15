ООН: на гумпомощь украинцам требуется 4,2 млрд долларов

В общей сложности речь идет об оказании помощи "около 10,8 млн человек в Украине и европейском регионе, имеющих наибольшие потребности", говорится в совместном пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), опубликованном в понедельник, 15 января.
"Сотни тысяч детей, проживающие вдоль линии фронта, напуганы, травмированы и лишены возможности удовлетворять свои базовые потребности. Уже только это должно заставить нас делать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", - сказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс.
Запрошенные средства включают 3,1 млрд долларов на оказание гуманитарной помощи 8,5 млн нуждающихся украинцев, оставшихся в стране. Реагирование на гуманитарные потребности внутри Украины координирует OCHA. Еще 1,1 млрд долларов планируется направить на поддержку 2,3 млн беженцев и принимающих их сообществ, которую координирует UNHCR.
В гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 млн человек
В этом году, по оценкам ООН, более 14,6 млн жителей Украины, или 40 процентов населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России. Около 6,3 млн человек покинули страну и находятся в статусе беженцев, преимущественно в Европе. При этом "лишь от 40% до 60% беженцев трудоустроены, часто на работах, требующих более низкой квалификации, и многие остаются уязвимыми, не имея достаточно средств к существованию".
"Принимающие страны продолжают оказывать защиту и включать их в местные сообщества, но многие уязвимые беженцы по-прежнему нуждаются в помощи, - отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. - Они не должны испытывать давление относительно необходимости вернуться домой только из-за того, что не могут свести концы с концами за границей".