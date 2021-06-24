ООН: На фоне пандемии увеличилось потребление каннабиса

Около 275 млн человек в мире употребляли наркотики в прошлом году. При этом более 36 млн страдали от расстройств, связанных с применением наркотических средств. Об этом говорится во Всемирном докладе о наркотиках, опубликованном в четверг, 24 июня, Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Вене.

Как следует из документа, большинство из упомянутых в нем стран сообщили о росте использования каннабиса на фоне пандемии. Так, в ходе опросов 42 процента медработников в 77 странах сообщили, что потребление этого вещества увеличилось. Кроме того, наблюдалось расширение использования фармацевтических препаратов с его содержанием в немедицинских целях.

Эксперты: доля подростков, считающих каннабис вредным, снизилась на 40 процентов

В докладе также отмечается, что за последние 24 года в некоторых частях мира употребление каннабиса в целом выросло в четыре раза. При этом доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40 процентов, несмотря на доказательства того, что его применение связано с различными видами вреда для здоровья и другими негативными последствиями, особенно - среди регулярных долгосрочных потребителей.

Наркотический рынок быстро восстановился от последствий пандемии

Кроме того, отчет UNODC продемонстрировал, что наркотический рынок быстро возобновил работу после застоя в начале пандемии, в результате чего произошел всплеск незаконного оборота. К росту поставок привели, в частности, увеличение количества наземных и водных маршрутов наркотрафика, использование для незаконного оборота частных самолетов, а также бесконтактных способов доставки препаратов конечным потребителям.

Доклад: Конкуренция между поставщиками кокаина увеличилась

Управление ООН, в частности, обратило внимание на растущую конкуренцию между импортерами кокаина. Так, преступные группировки из балканского региона начали все активнее бороться за рынки сбыта с испанскими и итальянскими поставщиками. Новые игроки отчасти работают без посредников и получают алкалоид напрямую из Южной Америки. В результате в Европу поступает все больше дешевого кокаина, что делает его потребление более привлекательным, отмечают составители доклада.

В декабре 2020 года Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую коноплю и ее производные из списка IV, в который включены самые опасные наркотики, подлежащие строжайшему контролю - к примеру, героин и кокаин.