Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2020 году продолжала расти, несмотря на многие ограничения в промышленности, связанные с пандемией коронавируса. Как сообщила в понедельник, 25 октября, в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), уровень CO2 достиг рекордной отметки, поднявшись с 410,7 миллионных долей (ppm) в 2019 году до 413,2 ppm.

Этот показатель соответствует 149 процентам по сравнению с доиндустриальным периодом. В связи с этим генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас предупредил, что если не будут приняты гораздо более жесткие, чем сегодня, меры по защите климата, мир не сможет достичь целей Парижского соглашения по удержанию повышения глобальной температуры в пределах 2 градусов.

По данным ВМО, рост концентрации CO2 в прошлом году оказался значительнее, чем средний показатель за период с 2011 по 2020 годы Из-за экономического спада, вызванного пандемией, в 2020 году объем новых выбросов сократился на 5,6%, однако, как указывает Всемирная метеорологическая организация, которая является специализированным учреждением ООН, это не оказало заметного влияния на концентрацию в атмосфере долгоживущего парникового газа или на темпы ее роста.