ООН изучит видео с предположительным расстрелом российских пленных

Два видеоролика, разошедшихся по соцсетям, обычно демонстрируются в паре. На первом российские военные выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с жёлтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит ещё один человек с оружием, начинается стрельба, запись обрывается. На втором видео показаны тела солдат в такой же форме, рядом с некоторыми из них видны следы крови. Предполагается, что видео могло быть снято в районе Макеевки в Донецкой области. Украинская сторона пока не дала комментариев.

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. В министерстве также подчеркнули, что это "не единичный случай, а распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями." Минобороны и Совет по правам человека при президенте России сообщили, что считают необходимым обратиться в ООН и международные гуманитарные организации.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом и будут их изучать.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.