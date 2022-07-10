Паттен признает, что эти данные – лишь верхушка айсберга и явно не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны.
"Люди, которые выжили после сексуального насилия, считают это преступление стыдным и не рассказывают об этом. И это не уникальность украинского случая, а тенденция, которая наблюдается во время всех войн правозащитниками", - отмечает представитель "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.
Вторая причина, по которой невозможно сейчас оценить масштабы совершаемых в Украине преступлений подобного характера – большое их количество, отмечают специалисты.
По данным Генпрокуратуры Украины сейчас зарегистрировано более 15 тысяч уголовных производств по таким эпизодам. В отдельных областях на каждого следователя приходится около 200 дел, связанных с изнасилованиями.
"Следователь должен одновременно расследовать такое количество уголовных дел – ни одна самая хорошая правовая система в мире не могла бы справиться эффективно с такой с задачей. При этом война продолжается и количество преступлений растет», - отмечает Матвийчук.
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