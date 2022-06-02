Организация Объединенных Наций одобрила просьбу Анкары изменить написание названия Турции на иностранных языках с Turkey на Türkiye. Об этом сообщило в среду, 1 июня, агентство Anadolu. со ссылкой на Стефана Дюжаррика - пресс-секретаря генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам Дюжаррика, Гутерриш получил официальное уведомление от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и изменения вступили в силу с момента получения этого послания.
Новое написание будет использоваться в международной переписке, официальных документах всемирной организации, при маркировке экспортной продукции. Нововведение касается, в частности, английского, немецкого и французского языков.
Избежать "нелестных коннотаций"
Изменения последовали за указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре 2021 года. Написание Türkiye "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации", отметило агентство Anadolu.
Общество радио и телевидения Турции TRT в публикации от декабря указывало на "нелестные коннотации", связанные с английским словом turkey, которое, в частности, имеет значение "индейка".
Ранее, 18 мая, Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и первоначальное рассмотрение заявок двух стран.
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