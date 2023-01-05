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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность выступать посредником в "конфликте в Украине, если об этом попросят обе стороны". Об этом в среду, 4 января, заявил журналистам спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Antonio Guterresas
Antonio Guterresas
© AFP / Scanpix

"Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу. Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле мог бы сказать о любом конфликте по всему миру", — сказал Дюжаррик.

Известно, что Киев намерен провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина презентует свой мирный план. Главой саммита должен стать именно Гутерриш.

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В обращении к Конгрессу президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира и американский лидер поддержал идею провести саммит мира.

Напомним, 26 декабря власти Украины инициировали комплексный процесс, направленный на исключение России из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.

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