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Свои выводы о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и задержании Романа Протасевича ICAO обнародует в ноябре. Однако промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в ближайшие недели.
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
© AFP / Scanpix

Международная организация гражданской авиации (ICAO) анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича. Результаты расследования и сделанные на его основе выводы, как ожидается, будут представлены в ноябре этого года, заявили в ICAO в пятницу, 3 сентября.

Совет организации, которая является специализированным учреждением ООН, будет 13 сентября проинформирован о состоянии расследования, отметили в ICAO. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он будет и обнародован.

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Эксперты ICAO ездили в Минск для расследования инцидента с рейсом Ryanair

Ранее группа Международной организации гражданской авиации приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair, после посадки которого были задержаны белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Как отметил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер, благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий". "Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - объяснял Лефойер цель визита группы в Минск.

Ситуация с лайнером Ryanair

Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.

Евросоюз в июне ввел санкции в отношении белорусских государственных авиакомпаний - им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Позднее к запрету присоединились и другие страны, в частности Украина и Япония.

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Deutsche Welle
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