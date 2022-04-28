ООН готова поименно назвать почти 6 тысяч жертв военных преступлений в Украине

Как заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, жертвы и их родственники должны получить возмещение за нанесенный вред и пережитую ими трагедию.

По ее словам, на текущий момент ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых.

"Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их", - подчеркнула Бачелет, добавив, что большинство из этих людей стали жертвами применения оружия массового поражения в густонаселенных районах, будь то артиллерийские обстрелы, ракетные или бомбовые удары.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила по видеосвязи, что завела более 8 тыс. дел о нарушениях правил ведения боевых действий.

А прокурор МУС Карим Хан отметил, что 43 страны – рекордное число – подали заявления о нарушениях законов ведения войны в Украине.

"Закон одинаков для всех сторон конфликта, будь то Украина или Россия, и лица, действующие от имени государства или самостоятельно, имеют ясно определенные обязанности", - подчеркнул он, пообещав провести независимое расследование по каждому случаю.

Между тем, Россия продолжает обвинять в совершении преступлений Украину и называет МУС предвзятой и политизированной организацией.