ООН документирует пытки украинцев в российских застенках

Управление ООН по правам человека задокументировало по меньшей мере 100 случаев гибели гражданских лиц в российских застенках на оккупированных Россией территориях Украины, включая Крымский полуостров, аннексированном в нарушение международного права. Как заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник, 19 декабря, в Женеве, есть признаки того, что по меньшей мере 39 из них перед смертью подверглись пыткам. Он сослался на новый доклад своей группы о ситуации на Украине. Цифры, приведенные Тюрком, относятся ко всему периоду с начала российской войны против Украины 24 февраля 2022 года.