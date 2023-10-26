ООН: число беженцев в мире достигло 114 миллионов

Основными причинами для вынужденного переселения в первой половине 2023 года стали полномасштабная война в Украине, вооруженные конфликты в Судане, Демократической Республике Конго и Мьянме, а также сочетание засухи, наводнений и отсутствия безопасности в Сомали и гуманитарный кризис в Афганистане.

По данным ООН, за первые шесть месяцев этого года во всем мире было подано 1,6 миллиона новых заявлений о предоставлении убежища, что является самым большим числом за всю историю. С июня по сентябрь еще четыре миллиона человек стали беженцами, говорится в докладе.

«Неспособность международного сообщества решать конфликты или предотвращать новые приводит к перемещению людей и страданиям. Мы должны работать вместе, чтобы положить конец конфликтам и позволить беженцам и другим перемещенным лицам вернуться домой или начать новую жизнь», — заявил глава управления Филиппо Гранди.