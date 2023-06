По данным ООН за 2022 год, во всем мире 108,4 млн человек были вынуждены покинуть свои страны из-за военных конфликтов, преследований, насилия и нарушений прав человека - этот показатель в десятый раз подряд увеличился до максимального значения, годом ранее он был почти на 20 млн ниже. К маю 2023 года число беженцев во всем мире могло возрасти до 110 млн человек, указывается в опубликованном в среду, 14 июня, ежегодном отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) "Глобальные тенденции".

Главные причины - война в Украине и другие военные конфликты

Главной причиной резкого роста данного показателя названа война, развязанная Россией против Украины. Число беженцев из Украины возросло с 27 300 в конце 2021 года до 5,7 млн в конце 2022-го. По данным УВКБ ООН, речь идет о наиболее быстрой волне эмиграции со времен Второй мировой войны. Кроме того, рост числа перемещенных лиц по всему миру в 2022 году объясняется пересчетом предполагаемых показателей беженцев из Афганистана, а также другими военными конфликтами, в особенности в Судане.

