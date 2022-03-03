Число беженцев увеличилось вдвое за последние три дня. Еще в понедельник ООН сообщала о полумиллионе человек. Большая часть беженцев, сотни тысяч человек, направились в Польшу.
Для сравнения: за весь 2015 год Сирию, Ирак и Афганистан покинуло около 1,3 млн человек.
Верховный комиссар Агентства ООН Филиппо Гранди призвал российских военных прекратить обстрелы украинских городов, чтобы гуманитарные миссии с жизненно важными грузами могли добраться до пострадавших.
По оценкам экспертов, украинский кризис может оставить без крова 12 млн человек.
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