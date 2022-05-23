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Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за нарушений прав человека и насилия, впервые за историю наблюдений превысило на нашей планете отметку в 100 млн человек. Такие данные обнародованы в понедельник, 23 мая, в Женеве Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Агрессивная война России в Украине и другие вооруженные конфликты внесли в развитие ситуации значительный вклад, отмечают в УВКБ ООН.
Karo pabėgėliai
Karo pabėgėliai
© AFP / Scanpix

ООН: Нужно устранить причины, заставляющие людей бежать

Сто миллионов — число, являющееся в равной степени отрезвляющим и вызывающим беспокойство, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. "Это должно стать тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения коренных причин, заставляющих невинных людей бежать", — указал он.

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Согласно новым данным УВКБ ООН, число принудительно перемещенных лиц в мире к концу 2021 года увеличилось до 90 млн человек из-за новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Эфиопия, Буркина-Фасо, Мьянма, Нигерия, Афганистан и Демократическая Республика Конго.

Война в Украине привела в 2022 году к перемещению 8 млн человек внутри этой страны. Кроме того, зарегистрировано свыше 6 млн беженцев, покинувших Украину.

Отношение к украинским беженцам в высшей степени положительное
Между тем международная реакция на необходимость людей спасаться от войны в Украине "была в подавляющем большинстве случаев положительной", отметил Гранди. Сострадание живет в людях, а для преодоления кризисов по всему миру нужно нечто подобное, подытожил верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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Deutsche Welle

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