aA
Входящая в состав ООН Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что спустя почти три недели с начала российского вторжения в Украину эту страну покинули более 3 миллионов человек.
Traukinių stotis Lvive
Traukinių stotis Lvive
© Scanpix

Почти половина украинских беженцев — дети, заявил представитель МОМ Пол Диллон. "В среднем за последние 20 дней в Украине становились беженцами более 70 тысяч детей в день", — указал он.

Исходя из этих цифр, из Украины выезжают 55 детей-беженцев в минуту, подчеркнул представитель организации. Учитывая масштабы и скорость данного процесса, речь идет о крупнейшем миграционном кризисе после Второй мировой войны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Po sankcijų vėzdu patekusio Rusijos oligarcho, „Lifosos“ savininko Melničenkos istorija: nuo prekybos valiuta iki lyderystės pasauliniame trąšų versle

Delfi Plius Sniego pilys

Putinas ir mafija: jaunystės pažintys pravertė ir plaunant turtus Rusijoje bei Ispanijoje, ir korupciniams sandoriams įgyvendinti

Delfi Plius Selcan Hacaoglu

Rusija Ukrainoje susidūrė su mirtį nešančiais dronais

Delfi Plius Regimantas Dima

Neįtikėtinos Folklando karo pamokos: kodėl britų kariai vidury degančio laivo traukė legendinę dainą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Статьи по теме:

Работа для украинцев в Литве

Когда люди внезапно вынуждены покинуть свою страну и...

В Вильнюсе организуют бесплатные курсы литовского языка для украинцев (18)

Вильнюсский муниципалитет совместно с Вильнюсским...

Реальность прибывающих в Литву военных беженцев из Украины: картина шокирующая

Количество военных беженцев из Украины в Литве...

В сердце Литвы работает украинская компания: нас не сломить

Украинская компания "Кормотех" даже с началом войны не...

Минздрав Литвы: украинские беженцы бесплатно получат необходимые рецептурные лекарства

Бегущие от войны украинцы, которые зарегистрировались...

TOP новостей

В Литве замораживают все больше имущества российских олигархов (108)

В Литве замораживают все больше имущества компаний и...

Ландсбергис встретился с Кулебой в Украине и призывает продолжать помощь: это только начало

После посещения Украины министр иностранных дел...

Специальный эфир Delfi: 20-й день войны и оплеуха пропаганде (5)

Протестная акция редактора Первого канала российского...

Бегущие в Вильнюс от репрессий россияне: в стране становится тяжело дышать (22)

Россияне, бежавшие в Вильнюс от преследований в своей...

Война в Украине. Зеленский — России: "матери городов русских такие дети не нужны"

Третью неделю на территории Украины продолжаются...