ООН: число беженцев из Украины превысило 1,5 миллиона

"За 10 дней более 1,5 миллиона беженцев из Украины перешли в соседние страны — это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", — написал Гранди в "Твиттере".
Пограничная служба Польши в воскресенье также сообщила, что с начала вторжения в Польшу из Украины въехало 922,4 тысячи человек.
More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022
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