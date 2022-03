ООН: число беженцев из Украины превысило 1,5 миллиона

"За 10 дней более 1,5 миллиона беженцев из Украины перешли в соседние страны — это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны", — написал Гранди в "Твиттере".

Пограничная служба Польши в воскресенье также сообщила, что с начала вторжения в Польшу из Украины въехало 922,4 тысячи человек.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.