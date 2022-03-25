Онлайн-игра, предлагающая на "10 минут стать заложником в Приднестровье"

"9 из 10 уголовных дел, открываемых в Молдове по фактам похищения или незаконного лишения свободы в Приднестровье, не доходят до суда. Неспособность Кишинева довести до суда уголовные дела по фактам грубого нарушения прав человека Тирасполем зачастую приводит к безнаказанности приднестровских преследователей. Это влечет рост репрессий на приднестровской территории, неподконтрольной Молдове", — сообщает журналист-расследователь Владимир Тхорик.

"Молдавские полицейские и прокуроры, расследующие преступления приднестровского режима, часто попадают в зависимость от властей Приднестровья, поскольку работают или живут в местах, подконтрольных тираспольской администрации", —говорится в расследовании RISE Moldova.

Владимир Тхорик пояснил, что "все, кто отдают приказы в Тирасполе и Кишиневе, содействуют или лично похищают, незаконно лишают свободы или пытают людей в Приднестровье много лет безнаказанно путешествуют по Молдове, выезжают за границу, пользуются банковской и транспортной системами правовых государств".

Чтобы каждый из читателей попытался понять, насколько сложно жителям Приднестровья защитить свои базовые права, журналисты создали дополнительный интерактивный проект — онлайн-игру "Бежать за речку".

"Эта игра-квиз — попытка дать аудитории возможность побыть 10 минут заложником резервации бесправия в Приднестровье, и вообще на двух берегах Днестра. Прожить разные ситуации, когда ваши права попраны властью самопровозглашенной ПМР, а конституционные власти Молдовы не могут вас защитить. В отличие от реальной жизни, здесь можно прожить одну и ту же ситуацию несколько раз, выбрать разные варианты решения одной и той же проблемы", — поясняет соавтор проекта Владимир Тхорик.